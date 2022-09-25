Наумов считает, что Баринов перерос уровень «Локомотива»
- РИА Новости
«Если поступит хороший вариант из Европы, то ему надо соглашаться. Там другой уровень, другие скорости, плюс еврокубки. Дима перерос «Локомотив». И непорядки в руководстве клуба очень сильно отражаются на нём. Видно это и по лицу, и по разговорам, что он недоволен тем, что происходит в клубе. Смена обстановки поможет ему в развитии карьеры», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».
Полузащитник является воспитанником столичного «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 160 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в «Валенсию».