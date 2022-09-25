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Наумов считает, что Баринов перерос уровень «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» оценил шансы полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова перейти в европейский чемпионат.
Наумов считает, что Баринов перерос уровень «Локомотива»
  • РИА Новости

«Если поступит хороший вариант из Европы, то ему надо соглашаться. Там другой уровень, другие скорости, плюс еврокубки. Дима перерос «Локомотив». И непорядки в руководстве клуба очень сильно отражаются на нём. Видно это и по лицу, и по разговорам, что он недоволен тем, что происходит в клубе. Смена обстановки поможет ему в развитии карьеры», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Полузащитник является воспитанником столичного «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 160 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в «Валенсию».

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