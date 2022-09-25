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Баринов рассказал, как Ла Лига помешала его трансферу в «Валенсию»

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в «Валенсию».
Баринов рассказал, как Ла Лига помешала его трансферу в «Валенсию»
  • РИА Новости

«Мой трансфер в «Валенсию» был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать русских футболистов. К тому моменту мы уже где-то на 80% договорились. Наверное, нам оставалось только обсудить детали контракта с «Валенсией», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что понял, что ничего не получится, когда узнал о том, что в Испании посчитали, что российские футболисты будут плохо влиять на Ла Лигу. По его словам, после этого он переключился и отпустил эту ситуацию.

Полузащитник является воспитанником столичного «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 160 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Баринов прокомментировал игру сборной Киргизии в матче с Россией.

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