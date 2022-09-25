Баринов: сборная Киргизии играет, а не просто бьёт вперёд

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал игру сборной Киргизии в матче с Россией.

«Всё супер. Кто бы что ни говорил, Киргизия всё-таки неплохая. Команда играет, а не просто бьёт вперёд. Но в Бишкеке очень плохое поле, тяжело контролировать мяч», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

Товарищеская игра сборных прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал результат товарищеского матча с командой Киргизии.