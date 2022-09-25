Булыкин — о победе над сборной Киргизии: фанаты и тренеры довольны результатом

Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал результат товарищеского матча с командой Киргизии.

«Посмотрели на молодых футболистов, на нашу сборную. Болельщики и тренерский штаб довольны результатом. У тренерского штаба много информации по футболистам. А болельщики вспомнили, как наша сборная побеждает. И могут порадоваться», — цитирует Булыкина Metaratings.

По его мнению, сборная Киргизии в начале матча пыталась сыграть с большой мотивацией при своих трибунах.

«Даже смогли забить гол. Но класс и мастерство у футболистов России повыше — и им удалось победить», — добавил Булыкин.

Товарищеская игра сборных прошла на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными России и Киргизии.