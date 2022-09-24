Андрей Мостовой — о победе над сборной Киргизии: такие матчи нужны сборной

Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой прокомментировал итоги товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Игра сложилась трудно в обоих таймах. Во втором тайме мы стали играть получше, до перерыва привыкали к полю. Соперник побежал хорошо, атмосфера очень крутая на стадионе. Такие матчи нужны, необходимо нарабатывать связи», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России Александр Коваленко прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче.











