Коваленко: нас правильно ругают за игру с Киргизией

Полузащитник сборной России Александр Коваленко прокомментировал победу над Киргизией в товарищеском матче.

«Ощущения положительные, но мы все ожидали большего, хотели победить увереннее и с хорошим счётом. У Киргизии хорошая команда, все бились, играли. У нас было много новичков, ещё не сыгрались. И поле было не в лучшем состоянии. Но оправдываться не хочу. Нас ругают за качество игры? Справедливо. Много чего не получалось. Будем прибавлять», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».

Футболист также оценил свой дебют на четыре из десяти. По его словам, могло быть лучше, и он надеется, что дальше так и будет.

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее глава Киргизского футбольного союза Мадербек Садыков рассказал, о договорённости об ответном матче со сборной России.