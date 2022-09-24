Сборная Киргизии может получить матч-реванш с Россией в Москве в 2023 году

Глава Киргизского футбольного союза Медербек Сыдыков рассказал о договорённости об ответном матче со сборной России.

«Общались с РФС, будем дальше сотрудничать. Устная договорённость об ответной игре со сборной России есть. Будем смотреть. Она должна пройти в следующем году в Москве», — приводит слова Сыдыкова «Матч ТВ».

Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на победу сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Киргизии.