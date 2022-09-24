Федун — об игре сборной России с Киргизией: там нечего комментировать
- РИА Новости
«Игра сборной России против Киргизии сегодня? Там нечего комментировать», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Матч прошёл на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти), Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).
Игра против сборной Киргизии стала для российской команды первой с ноября 2021 года.
Ранее Валерий Карпин заявил, что доволен просмотром игроков сборной в матче с Киргизией.