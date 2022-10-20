Мокаев: Оливейра немного техничнее Махачева в стойке, но Ислам выиграет решением

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев считает, что Ислам Махачев является фаворитом титульного поединка в лёгком весе UFC против бразильца Чарльза Оливейры.

«Хочу, чтобы выиграл Махачев. Тут 50 на 50. У Ислама преимущество в вольной борьбе, партере, Чарльз немного техничнее в стойке. Думаю, Ислам выиграет решением», — приводит слова Мокаева РИА Новости.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой.

Бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэтжи, титул остался вакантным.

Ранее Махачев заявил, что хочет превзойти достижения Хабиба Нурмагомедова.