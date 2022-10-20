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Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Динамо»

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встречу между «Локомотивом» и «Динамо» обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна.

Ассистенты главного арбитра — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Ян Бобровский. VAR — Виталий Мешков, AVAR — Игорь Демешко. Инспектор игры — Сергей Французов.

Василий Казарцев рассудит «Пари НН» — «Краснодар», Павел Шадыханов — «Факел» — «Ростов», Владислав Безбородов — «Оренбург» — ЦСКА, Артём Любимов — «Спартак» — «Химки», Артём Чистяков — «Ахмат» — «Торпедо», Кирилл Левников — «Урал» — «Крылья Советов», Евгений Кукуляк — «Зенит» — «Сочи».

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

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