Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Динамо»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встречу между «Локомотивом» и «Динамо» обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна.

Ассистенты главного арбитра — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Ян Бобровский. VAR — Виталий Мешков, AVAR — Игорь Демешко. Инспектор игры — Сергей Французов.

Василий Казарцев рассудит «Пари НН» — «Краснодар», Павел Шадыханов — «Факел» — «Ростов», Владислав Безбородов — «Оренбург» — ЦСКА, Артём Любимов — «Спартак» — «Химки», Артём Чистяков — «Ахмат» — «Торпедо», Кирилл Левников — «Урал» — «Крылья Советов», Евгений Кукуляк — «Зенит» — «Сочи».

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.