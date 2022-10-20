Федотов и Абаскаль прибыли на заседание КДК РФС

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

КДК РФС рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком».

После первого тайма встречи Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:2.

Ранее Федотов заявил, что они с Абаскалем встретились после матча, пожали друг другу руки и пожелали удачи.