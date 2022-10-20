Тренер «Флориды» Морис оценил игру Бобровского в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Флорида Пантерз» Пол Морис оценил игру вратаря команды Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».

«Сегодня мы показали себя довольно хорошо. Нужно, чтобы ваш вратарь совершил хотя бы один или два хороших сейва в третьем периоде при преимуществе в счёте. Так он и сделал», — приводит слова Мориса ESPN.

Встреча проходила на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв Арена» в Санрайзе (США) и завершилась со счётом 4:3 в пользу «Флориды».

В прошедшей игре Бобровский совершил 31 сейв.

Ранее форвард «Сент-Луис Блюз» Джастин Фолк оценил игру своего партнёра по команде, нападающего Владимира Тарасенко, в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Сиэтл Кракен».