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Форвард «Сент-Луиса» Фолк: Тарасенко способен бить и забивать из любой позиции

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Форвард «Сент-Луис Блюз» Джастин Фолк оценил игру своего партнёра по команде, нападающего Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».
Форвард «Сент-Луиса» Фолк: Тарасенко способен бить и забивать из любой позиции
  • AP
  • © Jeff Roberson

«Владимир опасен. Думаю, это привлекает много внимания. Тарасенко способен бить и забивать из любой позиции. Так что каждый раз, когда он с шайбой, он, вероятно, создаёт пространство для товарищей по команде и находит для них возможности. Когда речь идёт о таких опасных игроках, команды должны быть начеку», — приводит слова Фолка ESPN.

Встреча проходила на «Климат Пледж Арене» в Сиэтле (США) и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

В прошедшей игре Тарасенко оформил ассистентский хет-трик.

Ранее сообщалось, что гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом».

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