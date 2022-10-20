Валуев считает двуличным заявление Баха о санкциях против российских спортсменов
- РИА Новости
«Бах пытается угодить и вашим, и нашим. Очередное двуличное заявление», — приводит слова Валуева Sport24.
Напомним, что глава МОК призвал сохранить санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Бах отметил, что данная ситуация не позволяет полностью соответствовать олимпийской миссии, которая «заключается в защите спортсменов и объединении всего мира в мирных соревнованиях».
Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.