Узнать больше

Валуев считает двуличным заявление Баха о санкциях против российских спортсменов

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов.
Валуев считает двуличным заявление Баха о санкциях против российских спортсменов
  • РИА Новости

«Бах пытается угодить и вашим, и нашим. Очередное двуличное заявление», — приводит слова Валуева Sport24.

Напомним, что глава МОК призвал сохранить санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Бах отметил, что данная ситуация не позволяет полностью соответствовать олимпийской миссии, которая «заключается в защите спортсменов и объединении всего мира в мирных соревнованиях».

Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить