Сноубордист Уайлд заявил, что не планирует уезжать из России
«Я не из тех, кто идёт по лёгкому пути. Даже то, что происходит сейчас, не заставит меня сожалеть о принятом решении остаться в России и думать о переезде. Наоборот, сейчас мне хочется быть здесь как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне. Я приехал из США. Большая часть моей жизни прошла там, и я могу спокойно вернуться и жить в Нью-Йорке без всяких проблем. Но не собираюсь уезжать», — приводит слова Уайлда «Спорт-Экспресс».
36-летний Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. Сноубордист сменил гражданство с американского на российское в 2012 году.
Ранее сообщалось, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) вручила награды лучшим спортсменам летних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.