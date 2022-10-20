Сноубордист Уайлд заявил, что не планирует уезжать из России

Российский сноубордист американского происхождения Виктор Уайлд заявил, что не планирует уезжать из России.

«Я не из тех, кто идёт по лёгкому пути. Даже то, что происходит сейчас, не заставит меня сожалеть о принятом решении остаться в России и думать о переезде. Наоборот, сейчас мне хочется быть здесь как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне. Я приехал из США. Большая часть моей жизни прошла там, и я могу спокойно вернуться и жить в Нью-Йорке без всяких проблем. Но не собираюсь уезжать», — приводит слова Уайлда «Спорт-Экспресс».

36-летний Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. Сноубордист сменил гражданство с американского на российское в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) вручила награды лучшим спортсменам летних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.