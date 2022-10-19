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Большунов остался без наград АНОК за выступление на Олимпиаде-2022

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Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) вручила награды лучшим спортсменам летних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Большунов остался без наград АНОК за выступление на Олимпиаде-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Modica/NordicFocus

Российский лыжник Александр Большунов остался без наград АНОК за выступление на Олимпиаде-2022.

Лучшая женская команда: сборная Канады по хоккею;

Лучшая мужская команда: сборная Швеции по кёрлингу;

Лучшая смешанная команда: американские сноубордисты Линдси Джекобеллис и Ник Баумгартнер;

Лучшая спортсменка: китайская фристайлистка Эйлин Гу;

Лучший спортсмен: южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон;

Специальный приз выдающемуся спортсмену: нидерландский конькобежец Свен Крамер.

Ранее в АНОК заявили, что Олимпийский комитет России имеет право присутствовать на Генассамблее организации.

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