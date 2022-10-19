Большунов остался без наград АНОК за выступление на Олимпиаде-2022
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Российский лыжник Александр Большунов остался без наград АНОК за выступление на Олимпиаде-2022.
Лучшая женская команда: сборная Канады по хоккею;
Лучшая мужская команда: сборная Швеции по кёрлингу;
Лучшая смешанная команда: американские сноубордисты Линдси Джекобеллис и Ник Баумгартнер;
Лучшая спортсменка: китайская фристайлистка Эйлин Гу;
Лучший спортсмен: южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон;
Специальный приз выдающемуся спортсмену: нидерландский конькобежец Свен Крамер.
Ранее в АНОК заявили, что Олимпийский комитет России имеет право присутствовать на Генассамблее организации.