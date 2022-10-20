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Клопп: мы создали множество проблем «Вест Хэму»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в 12-м туре чемпионата Англии.

«Я в восторге. Мы создали множество проблем «Вест Хэму». А наша единственная проблема заключалась в том, что мы не показывали такой футбол все 95 минут, тем самым сохранив интригу», — приводит слова Клоппа The Mirror.

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Дравин Нуньес на 22-й минуте.

«Ливерпуль» расположился на пятом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 16 очков. «Вест Хэм» (11) занимает 13-ю строчку.

Ранее футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение Клоппу за поведение в игре с «Ман Сити».

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