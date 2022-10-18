Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение Клоппу за поведение в игре с «Ман Сити»
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«Поведение Клоппа на 86‑й минуте матча было неподобающим. У него есть время до пятницы, чтобы предоставить ответ», — приводит слова пресс-службы FA Sky News.
Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:0. Мяч забил Мохаммед Салах на 76-й минуте.
«Ливерпуль» расположился на восьмом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 13 очков. «Манчестер Сити» с 23 очками занимает вторую строчку.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы.