Узнать больше

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение Клоппу за поведение в игре с «Ман Сити»

Короткая ссылка
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу за неподобающее поведение в адрес арбитра в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение Клоппу за поведение в игре с «Ман Сити»
  • Gettyimages.ru

«Поведение Клоппа на 86‑й минуте матча было неподобающим. У него есть время до пятницы, чтобы предоставить ответ», — приводит слова пресс-службы FA Sky News.

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:0. Мяч забил Мохаммед Салах на 76-й минуте.

«Ливерпуль» расположился на восьмом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 13 очков. «Манчестер Сити» с 23 очками занимает вторую строчку.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить