Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение Клоппу за поведение в игре с «Ман Сити»

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу за неподобающее поведение в адрес арбитра в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

«Поведение Клоппа на 86‑й минуте матча было неподобающим. У него есть время до пятницы, чтобы предоставить ответ», — приводит слова пресс-службы FA Sky News.

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 1:0. Мяч забил Мохаммед Салах на 76-й минуте.

«Ливерпуль» расположился на восьмом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 13 очков. «Манчестер Сити» с 23 очками занимает вторую строчку.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы.