Каррера — о победе над «Факелом»: круто, что «Спартак» выше «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от победы красно-белых над «Факелом» в матче четвёртого тура Кубка России.

«Круто, что «Спартак» находится на первой строчке, намного выше «Зенита», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что «Спартак» является одним из фаворитов Кубка России.

Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Николай Рассказов и Шамар Николсон (45-я, 51-я минуты). У «Факела» отличился Максим Максимов (77-я).

Таким образом, «Спартак» (12 очков) расположился на первом месте в группе B. «Факел» (ноль очков) — на четвёртом.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу красно-белых над «Факелом» в матче четвёртого тура Кубка России.