Поттер: ничья — справедливый результат матча с «Брентфордом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвёл итоги ничейного матча с «Брентфордом» в матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Мы всегда расстраиваемся, когда не побеждаем. По тому, как складывалась игра, ничья — справедливый результат, у них были моменты, а мы поддавили в концовке», — цитирует Поттера Daily Mail.

Встреча на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» завершилась со счётом 0:0.

«Челси» расположился на четвёртом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 19 очков. «Брентфорд» (14) занимает девятую строчку.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.