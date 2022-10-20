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Поттер: ничья — справедливый результат матча с «Брентфордом»

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвёл итоги ничейного матча с «Брентфордом» в матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Мы всегда расстраиваемся, когда не побеждаем. По тому, как складывалась игра, ничья — справедливый результат, у них были моменты, а мы поддавили в концовке», — цитирует Поттера Daily Mail.

Встреча на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» завершилась со счётом 0:0.

«Челси» расположился на четвёртом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 19 очков. «Брентфорд» (14) занимает девятую строчку.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.

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