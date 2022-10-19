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Evening Standard: Беллингем является главной целью «Челси» в центр поля

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«Челси» интересуется полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом.
Evening Standard: Беллингем является главной целью «Челси» в центр поля
  • AP
  • © Martin Meissner

Лондонский клуб хочет усилить центр полузащиты и 19-летний футболист является главной целью «Челси» на эту позицию, сообщает Evening Standard.

19-летний английский хавбек является воспитанником «Бирмингем Сити». Беллингем присоединился к немецкому клубу в 2020 году. Он провёл за «Боруссию» 102 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что хавбек «Боруссии» Беллингем намерен продолжить карьеру в «Реале» или «Ливерпуле».

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