AS: хавбек «Боруссии» Беллингем намерен продолжить карьеру в «Реале» или «Ливерпуле»
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Заинтересованность в трансфере 19-летнего англичанина проявляют «Ливерпуль» и «Реал», сообщает AS.
Уточняется, что Беллингем отдаёт предпочтение переходу в команду Юргена Клоппа.
19-летний английский хавбек является воспитанником «Бирмингем Сити». Беллингем присоединился к немецкому клубу в 2020 году. Он провёл за «Боруссию» 102 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 20 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» лидирует в борьбе за Беллингема.