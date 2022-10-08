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AS: хавбек «Боруссии» Беллингем намерен продолжить карьеру в «Реале» или «Ливерпуле»

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов.
AS: хавбек «Боруссии» Беллингем намерен продолжить карьеру в «Реале» или «Ливерпуле»
  • AP
  • © Martin Meissner

Заинтересованность в трансфере 19-летнего англичанина проявляют «Ливерпуль» и «Реал», сообщает AS.

Уточняется, что Беллингем отдаёт предпочтение переходу в команду Юргена Клоппа.

19-летний английский хавбек является воспитанником «Бирмингем Сити». Беллингем присоединился к немецкому клубу в 2020 году. Он провёл за «Боруссию» 102 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» лидирует в борьбе за Беллингема.

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