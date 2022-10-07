Football.London: «Реал» лидирует в борьбе за хавбека дортмундской «Боруссии» Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в «Реале».

«Реал» вырвался вперёд в гонке за полузащитника дортмундской «Боруссии» Беллингема, об этом сообщает Football.London.

Уточняется, что к Беллингему также проявляют интерес «Челси», «Ливерпуль» и «Бавария». Испанский клуб готов предложить €100 млн в летнее трансферное окно.

19-летний английский хавбек является воспитанником «Бирмингем Сити». Беллингем присоединился к немецкому клубу в 2020 году. Он провёл за «Боруссию» 102 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 20 результативных передач.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде.