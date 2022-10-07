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Анчелотти заявил, что Куртуа сможет сыграть с «Барселоной»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде.
Анчелотти заявил, что Куртуа сможет сыграть с «Барселоной»
  • Gettyimages.ru

«Бензема сыграл две игры подряд после месяца перерыва и немного перегружен. Не исключено, что завтра Карим сыграет. Думаю, что травма немного притормозила его, но для меня всё выглядит как обычно», — приводит слова Анчелотти Marca.

Также тренер заявил, что вратарь Тибо Куртуа сыграет в матче девятого тура Ла Лиги с «Барселоной» 

«Надо подумать, стоит ли везти его в Варшаву на игру с «Шахтёром». Но я думаю, что Куртуа сыграет в класико», — сказал он.

Встреча «Реала» с «Барселоной» состоится в воскресенье, 16 октября. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Куртуа диагностировали радикулит.

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