Анчелотти заявил, что Куртуа сможет сыграть с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Бензема сыграл две игры подряд после месяца перерыва и немного перегружен. Не исключено, что завтра Карим сыграет. Думаю, что травма немного притормозила его, но для меня всё выглядит как обычно», — приводит слова Анчелотти Marca.

Также тренер заявил, что вратарь Тибо Куртуа сыграет в матче девятого тура Ла Лиги с «Барселоной»

«Надо подумать, стоит ли везти его в Варшаву на игру с «Шахтёром». Но я думаю, что Куртуа сыграет в класико», — сказал он.

Встреча «Реала» с «Барселоной» состоится в воскресенье, 16 октября. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Куртуа диагностировали радикулит.