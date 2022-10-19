Чурич рассказал, как «Торпедо» удалось обыграть ЦСКА второй раз в сезоне

Полузащитник «Торпедо» Марио Чурич высказался о победе автозаводцев над ЦСКА в матче четвёртого тура Кубка России.

«Команда сегодня постаралась, очень рад победе. Мы работаем и много тренируемся. Очень рад забить за «Торпедо». Первый гол — это самое сложное», — цитирует Чурича «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что армейский клуб является сложным соперником. По его словам, «Торпедо» в матчах с ЦСКА был удачливее.

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич.

Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.

Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал игру своей команды в матче с ЦСКА четвёртого тура Кубка России.