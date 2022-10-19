Calciomercato: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются Кварацхелией

Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия может стать футболистом «Ливерпуля» или «Манчестер Сити».

Английские клубы внимательно следят за игрой и развитием вингера итальянской команды. «Наполи» не хочет продавать Кварацхелию, собираясь предложить улучшенный контракт, чтобы снизить интерес к грузинскому игроку, сообщает Calciomercato.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и сделал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

Грузин принял участие в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Наполи» намерен подписать новый контракт с Кварацхелией.