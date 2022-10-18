Calciomercatoweb: «Наполи» намерен подписать новый контракт с Кварацхелией

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может переподписать контракт с неаполитанской командой.

Итальянский клуб хочет предложить 21-летнему футболисту повышение зарплаты на фоне его выдающейся игры, сообщает Calciomercatoweb.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и сделал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

Грузин принял участие в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Кварацхелия посвятил победу в матче десятого тура Серии А с «Болоньей» юной грузинской теннисистке.