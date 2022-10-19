Агаларов — о матче с «Оренбургом»: нельзя опускать руки до последнего свистка

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» четвёртого тура группового этапа Кубка России.

«Я видел, что вратарь выходит, и прокидывал мимо него. Оставалось только в пустые ворота забивать», — цитирует Агаларова пресс-служба «Оренбурга».

Он также подчеркнул, что оренбургский клуб является непростой командой. По его словам, «Ахмат» не смог показать хороший футбол.

«Конечно, игра 90 минут длится, поэтому нельзя опускать руки до последнего свистка», — заключил Агаларов.

Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Дмитрий Воробьёв, полузащитник Степан Оганесян, а также защитники Владимир Полуяхтов и Александр Павловец. У гостей голы на счету нападающих Гамида Агаларова и Владимира Ильина.

На 75-й минуте игры красную карточку получил Агаларов.

Таким образом, «Оренбург» набрал пять очков и остался на последнем, четвёртом месте в турнирной таблице группы C. «Ахмат» с шестью очками располагается на второй строчке.

Ранее отец Агаларова прокомментировал гол сына в ворота «Оренбурга».