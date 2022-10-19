Отец Агаларова прокомментировал гол сына в ворота «Оренбурга»

Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, прокомментировал гол сына в четвёртом туре Кубка России с «Оренбургом».

«Рад, что Гамид забил гол! Раньше у меня было непонимание ситуации, зачем было его брать. А так раздули, как будто у меня есть конфликт с бывшим главным тренером «Ахмата». Сейчас говорить о тех вещах нет смысла. Надо доказывать свою состоятельность, больше тренироваться», — цитирует Агаларова «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Дмитрий Воробьёв, полузащитник Степан Оганесян, а также защитники Владимир Полуяхтов и Александр Павловец. У гостей голы на счету нападающих Гамида Агаларова и Владимира Ильина.

На 75-й минуте игры красную карточку получил Агаларов.

Таким образом, «Оренбург» набрал пять очков и остался на последнем, четвёртом месте в турнирной таблице группы C. «Ахмат» с шестью очками располагается на второй строчке.

Ранее отец Агаларова рассказал, может ли футболист покинуть «Ахмат».