В ФНЛ следят за решениями регионов с режимом среднего уровня реагирования

Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов заявил, что организация следит за решениями властей регионов, в которых в связи с указом президента РФ Владимира Путина введён режим «среднего уровня реагирования».

«ФНЛ проводит консультации и следит за решениями местных органов власти в связи с указом президента РФ Владимира Путина ввести режим «среднего уровня реагирования» в ряде регионов страны. Игры Первой и Второй лиги проводятся в регионах, которых коснулся данный режим. Речь идёт о Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Белгородской и Курской областях. На данный период времени... стоит дождаться разъяснений от представителей регионов», — приводит слова Измайлова РИА «Новости Спорт».

Глава ФНЛ добавил, что организация внимательно следит за ситуацией и решениями органов власти.

«Мы можем ориентироваться на заявления губернаторов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на сегодняшний день оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет. В свою очередь с заявлением также выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, запрета на передвижения в регионе и за его пределы нет. Лига внимательно следит за ситуацией и решениями органов власти. О возможных изменениях команды лиги будут извещены в срочном порядке», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига (РПЛ) проводит консультации с регионами, в которых введён особый режим работы.