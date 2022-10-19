РПЛ проводит консультации с регионами, в которых введён особый режим работы

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что организация проводит консультации с регионами, в которых введён особый режим работы.

«В соответствии с указом президента РФ на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся игры РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

По его словам, РПЛ ждёт решения органов власти, которым будет руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России.

«О всех возможных изменениях клубы Лиги будут оповещены незамедлительно», — сказал он.

Ранее Алаев рассказал, что общее собрание клубов РПЛ планируется провести в середине ноября.