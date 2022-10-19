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Пятибратов: готовы к тому, что «Спартак» может играть с разными расстановками

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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сообщил, что его команда подготовилась к разным вариантам схемы «Спартака» в предстоящем матче четвёртого тура Кубка России.
Пятибратов: готовы к тому, что «Спартак» может играть с разными расстановками
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нам победа в каждом матче нужна. К сожалению, не всегда получается. Но рук не опускаем, знаем, что много нужно работать и добиваться результата. Готовы к тому, что «Спартак» может играть с разными расстановками», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

19 октября «Факел» на своём стадионе в Воронеже примет «Спартак». Начало встречи — в 18:00 мск.

«Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. «Факел» баллов не набрал, он на четвёртой позиции.

Ранее агент рассказал, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» с «Факелом».

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