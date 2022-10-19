Пятибратов: готовы к тому, что «Спартак» может играть с разными расстановками
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Нам победа в каждом матче нужна. К сожалению, не всегда получается. Но рук не опускаем, знаем, что много нужно работать и добиваться результата. Готовы к тому, что «Спартак» может играть с разными расстановками», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».
19 октября «Факел» на своём стадионе в Воронеже примет «Спартак». Начало встречи — в 18:00 мск.
«Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. «Факел» баллов не набрал, он на четвёртой позиции.
Ранее агент рассказал, почему Джикия пропускает кубковый матч «Спартака» с «Факелом».