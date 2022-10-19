Куликов: хочется верить, что «Локомотив» вылезет из зоны стыков
- РИА Новости
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«Очень хочется верить, что теперь мы сможем начать движение вперёд, что вылезем из зоны стыков. Надеюсь, у нас всё получится», — цитирует Куликова «Чемпионат».
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Цорна и Циннбауэра. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.
«Локомотив» с 12 очками находится на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками.
Ранее нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о целях команды в оставшихся матчах сезона.