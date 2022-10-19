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Камано: «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ и постарается вернуться в топ-5

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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о целях команды в оставшихся матчах сезона.
Камано: «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ и постарается вернуться в топ-5

«Я уверен, что «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ. Почему мы должны вылетать? Конечно, команда постарается вернуться в топ-5. Нам будет нелегко, но мы усердно работаем над тем, чтобы вернуться», — цитирует Камано «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Цорна и Циннбауэра. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, кто будет руководить командой в ближайшем матче.

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