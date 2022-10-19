Колосков рассказал, что не видит угроз для приостановки чемпионата России по футболу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил последствия введения в некоторых регионах особого режима работы.

«Не думаю, что это станет причиной приостановки чемпионата. Думаю, что это больше связано с повышением бдительности органов власти», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, нет угрозы для чемпионата России по футболу. При этом Колосков отметил, что решение о введении особого режима работы в некоторых регионах не повлияет на иностранных игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что организация проводит консультации с регионами, в которых введён особый режим работы.