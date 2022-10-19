В «Динамо» опровергли слухи о сорвавшемся переходе Смолова в «Галатасарай»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров опроверг слухи о том, что нападающий бело-голубых Фёдор Смолов мог перейти в «Галатасарай».

«Были слухи, что Смоловым интересуется «Галатасарай». Что-то приходило в клуб? Не было такого разговора», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 14 матчах за бело-голубых. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Смолова в «Галатасарай» сорвался из-за травмы игрока.