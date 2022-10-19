Федотов ответил, лежит ли вина за гол Зиньковского на Акинфееве

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, лежит ли вина за гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского на вратаре и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве.

«В «Сочи» мне уже приходилось сталкиваться с такими ударами Антона. Тогда на границе штрафной мяч тоже удачно подскочил и лег ему на ногу. Мы уступали — 0:2, сравняли счёт, и пошла последняя минута, когда Зиньковский тоже с левой ноги зарядил нам в «девятку», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, Зиньковский наносил удар на удачу.

«Да, позицию нельзя назвать убойной. Но мяч полетел со «свалом» от Акинфеева, под штангу, и, думаю, шансов у него не было. Только если бы на пути мяча кто-то встретился, можно было бы избежать гола. Кстати, показали метраж, что это самый дальний гол Антона в карьере», — сказал он.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

После 13 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» с 26 очками располагается на второй строчке.

Ранее Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком».