Васильев: был уверен, что Россию никуда не допустят

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Я был на 90% уверен, что Россию никуда не допустят, потому что однобокость подхода и цинизм уже зашкаливают. Тут присутствует избирательный подход по национальному признаку, паспорту, как сказал Бах», — цитирует Васильева «Чемпионат».

На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.

На ассамблее также присутствуют представители ОКР и Станислав Поздняков.

Ранее в Госдуме отреагировали на новое заявление Баха о продлении отстранения россиян.