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В Госдуме отреагировали на новое заявление Баха о продлении россиян

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
В Госдуме отреагировали на новое заявление Баха о продлении россиян
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Видимо, Баха просят систематически делать заявление, чтобы это оставалось в повестке у иностранных граждан. Он должен периодически напоминать об этом миру», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.

На ассамблее также присутствуют представители ОКР и Станислав Поздняков.

Ранее сообщалось, что олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с россиян.

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