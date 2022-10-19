В Госдуме отреагировали на новое заявление Баха о продлении россиян
- РИА Новости
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«Видимо, Баха просят систематически делать заявление, чтобы это оставалось в повестке у иностранных граждан. Он должен периодически напоминать об этом миру», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.
На ассамблее также присутствуют представители ОКР и Станислав Поздняков.
Ранее сообщалось, что олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с россиян.