Быстров: только клоуны могут говорить, что на Соболеве был пенальти

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал работу арбитра Сергея Карасёва в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-синими и «Спартаком».

«Абсолютно не разделяю мнения, что Карасёв испортил матч. Из тех моментов, что я видел, арбитр трактовал так, как было надо, и дал командам бороться «11 на 11». Прямая нога? Сначала играет в мяч, а затем засадил в ногу. Да, грубо, неприятно, но по трактовке — это жёлтая карточка. Почему не вынес предупреждение — это второй вопрос. Квинси? Да, немного отмахнулся, но не настолько, чтобы удалять его. Ну а в любой игре, который привлекает внимание болельщиков, будут как довольные, так и недовольные», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».

Также экс-полузащитник прокомментировал момент с неназначением пенальти на нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Только клоуны могут говорить, что на Соболеве был пенальти. Александр сам прекрасно понимает, что симулировал тот момент. Поэтому никаких вопросов к судье даже не должно возникать», — сказал он.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоялась 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

После 13 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» с 26 очками располагается на второй строчке.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что Карасёв превратил дерби ЦСКА — «Спартак» в красивый спектакль.