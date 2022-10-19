Полузащитник и капитан «Ростова» Глебов раскритиковал судейство в российском футболе.

«Не знаю, как арбитры находятся в трёх-четырёх метрах от эпизода и не видят явных моментов, им нужен VAR. А если бы VAR не было? Что тогда?Нас начали притормаживать? Не знаю. Может, и начали. «Ростову» надо отталкиваться от своей игры. От того, как мы играем. Надо больше забивать и меньше пропускать», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

Во вторник, 18 октября, «Ростов» потерпел поражение от «Динамо» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.

Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1.

«Ростов» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице группы C. «Динамо» с семью очками располагается на первой строчке.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Динамо».