В Панаме выступили за допуск россиян до международных турниров
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«Моё замечание касается только одного — давайте найдём путь. Я верю, что спортсмены не должны быть теми, кого наказывают или кто будет отвечать за последствия ситуаций, с которыми мы столкнулись сегодня», — сказала Янг.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.