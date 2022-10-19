В Панаме выступили за допуск россиян до международных турниров

Представительница олимпийского комитета Панамы Дамарис Янг выступила в поддержку российских и белорусских спортсменов на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле (Южная Корея).

«Моё замечание касается только одного — давайте найдём путь. Я верю, что спортсмены не должны быть теми, кого наказывают или кто будет отвечать за последствия ситуаций, с которыми мы столкнулись сегодня», — сказала Янг.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.