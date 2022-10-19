В «Галатасарае» прокомментировали информацию о сорвавшемся переходе Смолова
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«Смолов мог перейти в «Галатасарай»? Я ничего об этом не знаю», — приводит слова Гульбахара Sport24.
В нынешнем сезоне 32-летний россиянин забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 14 матчах за бело-голубых. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что летом трансфер Смолова в «Галатасарай» сорвался из-за травмы.