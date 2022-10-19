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В «Галатасарае» прокомментировали информацию о сорвавшемся переходе Смолова

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Коскун Гульбахар, директор по связям с общественностью «Галатасарая», прокомментировал информацию о сорвавшемся переходе в стамбульский клуб нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.
В «Галатасарае» прокомментировали информацию о сорвавшемся переходе Смолова
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Смолов мог перейти в «Галатасарай»? Я ничего об этом не знаю», — приводит слова Гульбахара Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 14 матчах за бело-голубых. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что летом трансфер Смолова в «Галатасарай» сорвался из-за травмы.

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