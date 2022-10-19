Бах заявил, что на Олимпиаде в Париже впервые будет соблюдён полный гендерный паритет
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«Олимпийские игры в Париже ознаменуют собой начало новой эры. Олимпиада будет более инклюзивной, более устойчивой. Она станет первой с полным гендерным паритетом. И это произойдёт в одном из самых красивых городов мира — в Париже. Ближайшая Олимпиада станет прекрасным отражением нашего видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр, представляющих спортсменам великолепный опыт», — приводит слова Баха ТАСС.
Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.