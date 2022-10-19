Бах заявил, что на Олимпиаде в Париже впервые будет соблюдён полный гендерный паритет

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже впервые будет соблюдён полный гендерный паритет.

«Олимпийские игры в Париже ознаменуют собой начало новой эры. Олимпиада будет более инклюзивной, более устойчивой. Она станет первой с полным гендерным паритетом. И это произойдёт в одном из самых красивых городов мира — в Париже. Ближайшая Олимпиада станет прекрасным отражением нашего видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр, представляющих спортсменам великолепный опыт», — приводит слова Баха ТАСС.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.