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Бах заявил, что на Олимпиаде в Париже впервые будет соблюдён полный гендерный паритет

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже впервые будет соблюдён полный гендерный паритет.
Бах заявил, что на Олимпиаде в Париже впервые будет соблюдён полный гендерный паритет
  • AFP
  • © LAURENT GILLIERON / POOL

«Олимпийские игры в Париже ознаменуют собой начало новой эры. Олимпиада будет более инклюзивной, более устойчивой. Она станет первой с полным гендерным паритетом. И это произойдёт в одном из самых красивых городов мира — в Париже. Ближайшая Олимпиада станет прекрасным отражением нашего видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр, представляющих спортсменам великолепный опыт», — приводит слова Баха ТАСС.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.

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