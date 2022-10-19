Бенчич высказалась о своём новом тренере Турсунове

Швейцарка Белинда Бенчич высказалась о бывшем российском теннисисте, а ныне тренере Дмитрии Турсунове.

«Мне кажется, у него очень ясная голова. И он старается сделать так, чтобы ты мог смотреть на вещи и под другим углом. Он очень честный и жёсткий во всём. Но это именно то, что мне нужно», — заявила теннисистка пресс-службе WTA.

Напомним, что 11 октября Турсунов принял решение отказаться от дальнейшего сотрудничества с британской теннисисткой Эммой Радукану.

Ранее Дарья Касаткина высказалась о борьбе за место в Итоговом чемпионате WTA.