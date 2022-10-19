Касаткина высказалась о борьбе за место в Итоговом чемпионате WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина оценила свои шансы на участие в Итоговом чемпионате WTA.

«Это первый раз, когда у меня действительно есть шанс соревноваться на Итоговом, а не присутствовать в качестве запасного, так что это стресс. Но я рада», — заявила теннисистка.

В матче второго круга турнира в Гвадалахаре россиянка обыграла китаянку Чжу Линь со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 17 минут.

Напомним, что Касаткина является 11-й ракеткой мира и лучшей в рейтинге среди россиянок.

Ранее Анна Калинская обыграла Барбору Крейчикову и вышла во второй раунд теннисного турнира в Гвадалахаре.