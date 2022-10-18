Карпин: судья опять не увидел пенальти на Комличенко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил судейство в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России с московским «Динамо».

«Арбитр опять не увидел пенальти на Комличенко. Опять VAR поставил. Сказали повнимательнее смотреть за футболистом, он часто падает. Это пожелание судейского корпуса. Это плохая ситуация для российского футбола», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1. В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулёв (79-я) и Фёдор Смолов (87-я). У ростовчан мяч забил Дмитрий Полоз на 54-й минуте (пенальти).

«Динамо» с семью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы С. «Ростов» с шестью очками располагается на третьей позиции.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился эмоциями от матча с «Ростовом».