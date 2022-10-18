Карпин: судья опять не увидел пенальти на Комличенко
«Арбитр опять не увидел пенальти на Комличенко. Опять VAR поставил. Сказали повнимательнее смотреть за футболистом, он часто падает. Это пожелание судейского корпуса. Это плохая ситуация для российского футбола», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1. В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулёв (79-я) и Фёдор Смолов (87-я). У ростовчан мяч забил Дмитрий Полоз на 54-й минуте (пенальти).
«Динамо» с семью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы С. «Ростов» с шестью очками располагается на третьей позиции.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился эмоциями от матча с «Ростовом».