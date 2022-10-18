Терюшков считает, что «Химки» прервут 13-матчевую серию без побед в матче со «Спартаком»
«Команда, видимо, ищет свою игру, идёт перенастройка, постоянные эксперименты с составом. Тренера понять можно, он формирует команду. Надеюсь, что в ближайшее время проклятие будет снято, это произойдёт в матче со «Спартаком»», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».
В матче четвёртого тура группового этапа Кубка России «Химки» уступили московскому «Локомотиву». Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).
«Локомотив» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Химки» с одним очком располагаются на четвёртой позиции.
Ранее Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.