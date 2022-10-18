Измайлов: пока нет речи о том, что «Уфа» не доиграет сезон

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал новость о возможном снятии «Уфы» с розыгрыша Первой лиги из-за финансовых проблем.

«Держим ситуацию на контроле. Сегодня общались с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. Пока речи о том, что «Уфа» не доиграет сезон, нет», — цитирует Измайлова Metaratings.ru.

По информации «РБ Спорт», многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.

«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам десяти туров команда с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Уфы» Артём Голубев заявил, что команда пребывает в шоке от последних новостей о финансовых трудностях.