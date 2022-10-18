Футболист «Уфы» Голубев: ситуация, что республика не может содержать клуб Первой лиги, очень странная

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев заявил, команда пребывает в шоке от последних новостей про финансовые трудности.

«Если бы мне сказали три года назад, когда я переходил в клуб, что всё так получится, что в Первой лиге команда не сможет финансироваться, то я бы вообще в это не поверил. Ситуация, что республика не может содержать клуб Первой лиги, очень странная для меня», — цитирует Голубева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что уфимский клуб заверяли, что всё будет хорошо в плане финансирования.

«Воспринимать это тяжело. Такой большой клуб на глазах сыплется, — заключил Голубев.

По информации «РБ Спорт», многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Уфимский клуб может прекратить существование, если ситуация не изменится.

«Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. По итогам десяти туров команда, набравшая 16 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане окажут «Уфе» дополнительную финансовую помощь.